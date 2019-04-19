Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение серба Новака Джоковича от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Всегда, когда Новак проигрывает, это кажется странным», — сказал Надаль, слова которого приводит Metro. Теннисист добавил, что Джокович является очень сильным игроком, но его соперники тоже хотят одерживать победы.

«Да, вероятно, сегодня Новак провёл плохую игру», — сказал Надаль. Теннисист добавил, что после второго сета ожидал от Джоковича победы, но Медведев отлично провел заключительный игровой отрезок.

Напомним, встреча Медведева и Джоковича завершилась в трёх партиях со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. За это время Медведев трижды подал навылет и совершил две двойные ошибки, а также реализовал пять из десяти брейк-пойнов. Джокович записал на свой счёт четыре эйса, три двойные ошибки и два брейка.