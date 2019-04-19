Хоккеисты московского ЦСКА после победы в финале Кубка Гагарина получили медали с прошлогодними лентами. Надпись на лентах гласит: «КХЛ 2017/2018».

Московские армейцы одержали верх над омским «Авангардом», выиграв в четырех матчах подряд.

Заключительный матч между ЦСКА и «Авангардом» завершился со счётом 3:2 в овертайме. Эта игра стала для армейцев самой сложной в серии: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи. Во втором периоде москвичам удалось отыграть одну шайбу, а в третьем — сравнять счёт. Выявить победителя в основное время команды не смогли, поэтому встреча перешла в овертайм.

В дополнительное время столичная команда оказалась более успешной: победную шайбу забросил Максим Мамин.