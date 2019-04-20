В пятой игре серии первого раунда Кубка Стэнли «Колорадо» в гостях разгромил «Калгари» — победителя Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Таким образом, впервые в истории лиги оба победителя конференции вылетели в первом раунде плей-офф. На двоих «Тампа» и «Калгари» одержали лишь одну победу. Ранее сложил полномочия чемпион Востока и обладатель Президентского кубка «Тампа», которая в четырех матчах проиграла «Коламбусу».

В игре «Колорадо» и «Калгари» гости вели после первого периода — отличились Ландеског и Рантанен. Во втором периоде дубль оформил Колин Уилсон. Последнюю шайбу в игре забил Рантанен, оформивший дубль.

В полуфинале Запада «Колорадо» сыграет с лучшим в серии «Вегас»-«Сан-Хосе».