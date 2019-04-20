В «Юбилейном» состоялась встреча с болельщиками трех бойцов — Забита Магомедшарипова, Петра Яна и Валентины Шевченко. Последняя в ходе сессии, где можно было задать любой вопрос, получила неожиданное признание в любви.

Один из гостей мероприятия, житель Кузбасса, встал и надвинув кепку на лоб, признался в своих чувствах.

«Хочу сказать, что я в вас влюблен. Уже полгода я пишу в соцсетях и вот я ждал момента, чтобы встретиться с вами лично. Не требую от вас немедленного ответа. Буду ждать вас, сколько потребуется», — сказал фанат.

Чемпионка UFC ничего не ответила на это признание и лишь улыбалась. В Петербурге она не будет выходит в октагон как боец. Она находится в качестве секунданта своей сестры Антонины Шевченко. Той предстоит бой в самом легком весе против Роксанн Модаффери.

Встреча с болельщиками Петра, Забита и Валентины состоялась перед официальной процедурой взвешивания.