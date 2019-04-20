20 апреля в Петербурге состоится турнир UFC Fight Night. Одним из главных боев вечера должен был стать поединок между бойца полутяжелой весовой категории россиянином Иваном Штырковым и американцем Девином Кларком. Бой отменен из-за того, что Штырков попал в больницу.

Об этом сообщил сам Кларк в инстаграме

«Хотел поблагодарить вас за поддержку. К сожалению, мой бой в России отменен. Мой соперник заболел и сейчас находится в больнице. Еще раз спасибо за поддержку, для меня это многое значит», — подчеркнул Кларк.

Уральский Халк Штырков должен был дебютировать в UFC. Российский боец не потерпел еще ни одного поражения. На его счету 15 побед и всего одна ничья.

Главным поединком вечера станет бой россиянина Алексея Олейника с голландцем Алистаром Оверимом. Оба бойца накануне прошли официальную процедуру взвешивания.