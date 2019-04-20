Обладатели Кубка Гагарина, хоккеисты ЦСКА, нацепили на шею золотые медали турнира. Сами медали были новые, а ленты на них — старые. На них была надпись предыдущего сезона — 2017/2018.

Лига объяснила причину технической ошибкой субподрядчика. Тот на производстве нанес на одну сторону двусторонней ленты годы прошлого сезона. Из-за того, что на изготовление одной медали требуется более восьми часов, а на выполнение заказа почти три месяца, ничего сделать не успели. Ошибка была обнаружена только при получении.

КХЛ обещает, что в ближайшее время ленты будут заменены.

Напомним, в финале Кубка Гагарина ЦСКА всухую обыграл «Авангард» 4-0. Решающая победа была добыта в овертайме — 3:2.