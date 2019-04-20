Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил что «красные» не ощущают давления, несмотря на жуткую борьбу за чемпионство в чемпионате Англии и за победу в Лиге чемпионов.

Клопп отметил, что его команда привыкла к подобному вызову. Это большие игры и очень интересный период, которым «Ливерпуль» наслаждается. То, что команда участвует в двух соревнованиях, это признак успеха.

«Многие напоминали мне, что я при подписании трехлетнего контракта я сказал, что через четыре года мы что-то выиграем. Пока этого не случилось», — приводит слова Клоппа Goal.

В аблице АПЛ «Ливерпуль»находится на первом месте, опережая на два очка «Манчестер Сити». У «Сити» матч в запасе. В Лиге Чемпионов команда Клоппа сыграет в полуфинале с «Барселоной».