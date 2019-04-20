Наставник клуба НХЛ «Коламбуса» Джон Торторелла обеспокоен длительном перерывом перед вторым раундом розыгрыша Кубка Стэнли. Команда Панарина и Бобровского освободилась в первом раунде максимально быстро, переиграв «Тампу» в четырех встречах.

Торторелла считает, что это серьезная проблема для тренерского штаба, которая волнует его. Некоторые игроки «Коламбуса» ранее никогда не бывали в других ситуациях. Тренерский штаб команды должен сделать все, что ребята в полном объеме подошли к следующему сопернику.

Во втором раунде «Коламбус» сыграет впервые в своей истории. Команда встретится с победителем противостояния между «Торонто» и «Бостоном». Пока там 3-2 в пользу канадского клуба.