Российский боец чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов настроил Ислама Махачева на бой с дебютантом UFC Арманом Царукяном. Бойцы сойдутся в «Юбилейном» в одном из главном событии вечера — турнире в UFC в России.

Нурмагомедов, по традиции, дал напутствие в своем инстаграме.

«Братское сердце, удачи тебе сегодня и самое главное — без травм. Никакой недооценки, нам нужен результат», — чирканул Хабиб в инстаграме.

Махачев выступает в легком весе, для него этот бой станет седьмым под эгидой организации. В промоушене он потерпел лишь одно поражение, а победная серия составляет четыре боя. Спортсмена секундирует Абдулманап Нурмагомедов. А Хабиб дружит с Махачевым.