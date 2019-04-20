Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов стал послом финального матча Лиги Европы. Об этом сообщила пресс-слжба УЕФА. 34-летний бывший футболист сборной России будет участвовать в трофи-туре, который будет проходить в Москве 20 и 21 апреля. Самедов имеет азербайджанские корни, а финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.

В полуфинале Лиги Европы турнира «Арсенал» сыграет с «Валенсией», а «Челси» — с «Айнтрахтом».

Самедов в текущем сезоне сыграл 7 матчей в чемпионате России за «Крылья Советов» и сделал в них три голевые передачи. Всего в РПЛ сыграл в 19 матчах и сделал четыре голевые передачи. Зимой Самедов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов». Московский клуб принял решение досрочно расторгнуть контракт. Соглашение Самедова с самарским клубом рассчитано до лета.