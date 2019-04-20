В «Юбилейном» в преддверии турнира UFC состоялась встреча с болельщиками бойцов Петра Яна, Забита Магомедшарипова и Валентины Шевченко. Все трое высказались на тему того, как относятся к критикам — «диванным экспертам», которые со стороны судачат о спортивной деятельности бойцов.

Первой взяла слово боец легчайшей и наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко, которая сказала, что у нее нет критиков. «Мои фанаты всегда меня поддерживают, даже не знаю, о чем вы», — сказала Шевченко.

Боец легчайшего веса Петр Ян высказался более агрессивно.

«Старюсь некоторым ответить грубо, по-другому не умею. Люди когда знают только одну сторону правды, а другую нет, не должны так себя вести. Я стараюсь их пресекать. По клавиатуре ума много печатать не надо», — сказал Ян.

Боец полулегкой весовой категории Забит Магомедшарипов был дипломатичен.

«Это их работа — пусть проявляют себя».

Турнир UFC FIGHT NIGHT пройдет сегодня в Юбилейном.