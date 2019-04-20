Боец легкой и наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко провела сессию с болельщиками, где ответила на вопросы фанатов в «Юбилейном». Встреча состоялась в преддверии главного события — UFC Fight Night, который пройдет во дворце спорта в Петербурге в субботу вечером.

На сессии Шевченко, которая на этом турнире секундирует свою сестру Антонину, рассказала о своей мечте.

«Самая большая мечта — чтобы UFC сделала своей эвент в Кыргызстане. Конечно, это было бы замечательно», — сказала Шевченко.

Также спортсменка рассказала, как провела время на исторической родине.

«Я провела замечательное время на родине дома в Кыргызстане. Это зарядило меня потрясающей энергии», — отметила Шевченко.