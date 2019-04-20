Бывший наставник СКА Андрей Назаров рассказал о наступающем чемпионате мира, который состоится в Словакии. По словам тренера, он будет болеть за сборную России, где соберется команда-мечта с отличным усилением из НХЛ в лице Малкина, Кучерова и Василевского.

Назаров отметил, что в свое время работал в сборной России тренером по НХЛ и не понаслышке знает, с каким трепетом относятся игроки НХЛ к приглашению в главную команды страны.

Также Назаров будет симпатизировать Швейцарии, поскольку для него это счастливая команды. На чемпионате мира в Москве Казахстан, который тренировал НазаровЮ впервые за 10 лет выиграл элитный дивизион. По словам Назарова, это был праздник для казахстанского хоккея, для всей страны.

Чемпионат мира по хоккею 2019 пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.