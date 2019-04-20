Популярная певица Ольга Бузова рассказала о своей любви к хоккею и почему она стала болеть за омский «Авангард». Селебрити регулярно ходила на матчи команды в Балашихе в Кубке Гагарина.

Бузова сказала, что под новый год она выпустила песню «Танцуй под Бузову» и запустила всероссийский флешмоб. А в самом начале года случайно наткнулась в соцсетях на танец талисман «Авангарда» с болельщиками под этот хит.

«Я, конечно, выложила это видео в своих соцсетях и тем самым привлекла дополнительную аудиторию. Судя по всему, тогда-то омичи меня и приметили — руководители «Авангарда» пригласили на игру.», — цитирует Бузову официальный сайт КХЛ.

По словам Бузовой, в том матче «Авангард» разгромил действующего чемпиона казанский «Ак Барс», после чего Бузова посетила еще один матча «Авангарда», который также завершился победой «Ястребов».

Бузова отметила, что уже стала разбираться и понимать, что происходит на площадке.

В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» проиграл ЦСКА все четыре матча.