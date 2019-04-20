Российские бойцы UFC в легком и полулегком весе Петр Ян и Забит Магомедшарипов встретились с болельщиками во дворце спорта «Юбилейный. На встрече состоялась сессия с ответами бойцов на вопросы фанатов.

Оба высказались на тему того, чем занимаются по мимо спорта. Забит рассказал, что любит футбол. Его спросили, за кого он болеет.

«Болею за «Анжи», — ответил Магомедшарипов.Петр Ян и Забит Магомедшарипов рассказали о своем хобби

Петр Ян отметил, что у него в последнее время мало свободного времени. Если оно и возникает, то Ян проводит его с семьей.

«Максимальное время хочу провести с сыном, растет пацан», — сказал Ян.

UFC Fight night пройдет в субботу вечером в «Юбилейном».