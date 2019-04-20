«Зенит» определился с формой на выездной матч 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Петербургские футболисты выйдут на поле стадиона «Краснодар» в белых футболках. Вратарь Андрей Лунев (очевидно, что если голкипер будет здоров, он появится в составе) сыграет в салатовом свитере.

После 23 туров «Зенит» располагается на первом месте в чемпионате России. У коллектива Семака 48 набранных очков. «Краснодар» с 42 очками находится на третьем месте.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет сегодня, 20 апреля, на арене «Краснодар». Начало матча в 21:00 по московскому времени.