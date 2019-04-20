Для подготовки к чемпионату мира по хоккею в Словакии в сборную России вызваны восемь хоккеистов, которые принимали участие в финале Кубка Гагарина. Приглашения получили семь игроков ЦСКА и один хоккеист «Авангарда».

В сборную вызваны игроки ЦСКА вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артём Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин, а также нападающий «Авангарда» Илья Михеев.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Мировой чемпионат пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.