Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в «Инстаграме» фотографию нового образа, где она находится на льду в откровенном в розовом костюме. Медведева сопроводила ее подписью:

«Думаю, шопинговая терапия — моя новая зависимость».

В комментарии к записи пришла одна из болельщиц и сказала, что у Медведевой «квадратная фигура». На это фигуристка с иронией ответила: «Я всегда это говорю».

Напомним, что двукратная чемпионка мира и Европы выступила в шоу Ice Fantasia 2019 в Корее с номером на песню американской певицы Арианы.

Новая короткая программа фигуристки будет исполняться под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse, а произвольная программа — под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».