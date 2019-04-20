Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал, почему выбрал краснодарский клуб, а не «Зенит». По словам Скопинцева, «Зенит» был готов подписать его летом, а футболист ждать не хотел.

«Кто меня хотел, к тем и пришёл. Это вообще мой жизненный принцип – надо идти туда, и быть с теми, кто на тебя сразу рассчитывает», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».

Скопинцев отметил, что «Зенит», конечно, топ и мечта каждого, но «Краснодар» — обособленная команда, которая ни на кого не похожа. Для него «Краснодар» — это сейчас номер один и лучший клуб России.

Скопинцев выступал за «Зенит», играя за молодежный состав в 2013 году.

Матч «Краснодар»-«Зенит» начнется в субботу в 21.00.