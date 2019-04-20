В матче 24-го тура РПЛ «Уфа» на своем поле потерпела первое поражение при Вадиме Евсееве. Матч, проходивший на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершился со счетом 2:1.

Гости открыли счет усилиями Зелимхана Бакаева на третьей минуте матча. Еще через двадцать минут Игорь Горбатенко удвоил преимущество «Арсенала». В концовке первого тайма форвард «Уфы» Сильвестр Игбун сократил отставание в счете. Этот гол прервал сухую серию «Арсенала», который не пропускал с 10 декабря.

Таким образом, «Уфа» потерпела первое поражение при главном тренере Вадиме Евсеева, который принял клуб 27 марта. С 21 очком «Уфа» находится на 14-й строчке в таблице, находясь в зоне стыковых матчей. «Арсенал», одержав победу, поднялся на седьмое место в РПЛ с 35 очками, отставая на один балл от места, позволяющее попасть в Лигу Европы.