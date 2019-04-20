Россиянин Даниил Медведев начал полуфинальный поединок с Душаном Лайовичем на турнире серии «Мастерс» Монте-Карло. Это первый полуфинал Медведева в турнирах серии «Мастерс».

В четвертьфинале турнира российский теннисист переиграл в трех сетах серба Новака Джоковича — 6:3, 4:6, 6:2.

Лайович в своем четвертьфинале обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 7:5, 6:2.

По ходу турнира Медведев переиграл также грека Циципаса, румына Албота и португальца Соузу. Лайович разбирался со швейцарцем Лазири и австрийца Доминика Тима.

В другом полуфинале испанец Рафаэль Надаль сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.