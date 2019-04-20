Бускетс и Бартомеу на подписании нового контракта с "Барсой". Фото: "Барселона"

Бускетс и Бартомеу на подписании нового контракта с "Барсой". Фото: "Барселона"

Один из лучших полузащитников мира Серхио Бускетс, выступающий за «Барселону», не исключил, что по окончании контракта с испанским клубом продолжит карьеру в MLS.

Бускетс подчеркнул, что не собирается оставаться в «Барселоне» на вторых ролях. Как только почувствует, что не тянет физически и амбиции уже не те, то покинет каталонский клуб.

«Мне нравится футбол США. Там чемпионат отличается от европейского формата. Меня это привлекает», — приводит слова Бускетса El Mundo Deportivo.

Полузащитник сборной Испании играет за «Барселону» с 2008 года. Текущий контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2023 года.