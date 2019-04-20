Российская фигуристка Евгения Медведева предложила своим подписчикам в инстаграме посоревноваться в жесткости оставленных комментариев к фото, где Медведева запечатлена в новом откровенном розовом наряде.

«Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд», — подписала Медведева свой снимок.

Фигуристка быстро стала получать варианты комментариев. Один из них гласил: «Сколько час?» «Два веганских бургера», — написала в ответ Медведева.

Двукратная чемпионка мира представила новый номер на на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее, где выступила в новом розовом платье под песню американской певицы Арианы Гранде 7 Rings из нового альбома Thank U, Next.

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