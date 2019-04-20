Олимпийская чемпионка Алина Загитова отписалась от своей главной соперницы Евгении Медведевой в инстаграме. Этот факт заметили поклонники фигуристок в субботу.

Отметим, что Медведева опережает Загитову по количеству подписчиков. У Медведевой 747 тысяч, а у Загитовой 598 тысяч подписчиков. Также у Медведевой больше подписок — о 1308 против 659 у Загитовой. Справедливости ради, Загитова ведет аккаунт намного менее активно — всего 70 публикаций против 780 у Медведвой.

Напомним, в марте мир российского фигурного катания взбудоражила новость, что от инстаграма Елизаветы Туктамышевой отписалась Медведева. Вскоре подписка вернулась на место, а представитель Медведевой сказал, что это был технический сбой.