В Москве в ТЦ «Авиапарк» состоялась презентация кубка Лиги Европы УЕФА. В мероприятии принял участие бывший футболист «Зенита» и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, выигрывавший этот трофей в составе «Зенита» в 2008 году.

«Хочу представить этот кубок, который я поднимал 11 лет назад. Это был один из лучших дней моей карьеры», — сказал Аршавин.

Болельщики смогут сфотографироваться с кубком Лиги Европы с 20 по 21 апреля. Рядом со стендом болельщиков будут жать послы финального матча Лиги Европы в Баку Вели Гасымов и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов.В

В России кубок Лиги Европы приехал из Милана, 10 мая он прибудет в Париж. А финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.