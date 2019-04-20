Российский актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от матча 24-го тура РПЛ «Краснодар»-«Зенит».

Боярский признался, что ждет от «Зенита» победы, чтобы окончательно понять, что «Зенит» будет золотым в этом году. Артист считает, что матч в Краснодаре — решающий. Если «Зенит» победит, то будет чемпионом с вероятностью в 90 процентов. «Кранодар» грозен, но Боярский верит, что выиграет «Зенит» и поставит точку в чемпионате.

Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.

«Ему нужна победа, чтобы утвердиться на посту главного тренера и пойти дальше. Он должен стать главным тренером сборной России.», — цитирует Боярского «Чемпионат».

«Зенит» находится на первом месте с 48 очками. «Краснодар» с 42 очками делит 2-3-е место с московским «Локомотивом». Матч 24 тура РПЛ «Краснодар»-«Зенит» состоится в субботу в 21.00.