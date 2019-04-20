Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил новый образ фигуристки Евгении Медведевой.

Накануне спортсменка представила публике показательный номер, на который вышла в откровенном костюме ярко розового цвета. Наряд вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков: кто-то поддержал фигуристку, а кто-то, наоборот, подверг резкой критике.

На своей странице в «Инстаграме» Губерниев посвятил отдельный пост новому образу Медведевой. «А мне очень понравился новый костюмчик», — написал комментатор и призвал «жарко обсудить» фотографию.

Напомним, в минувшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России, что позволило ей попасть на чемпионат мира. В Сайтаме фигуристка выступила успешно и завоевала бронзовую награду.