А мне очень понравился новый костюмчик от @jmedvedevaj !!!!! Все очень хорошо !!!!! Обсудим жарко в комментариях ??? Вам нравится ???? 👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 #фигурноекатание #костюмчик #секси #розовый #мненравится