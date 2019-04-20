Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отмечает день рождения. Сегодня, 20 апреля, знаменитой советской и российской лыжнице исполняется 51 год.

Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой: на её счету победы в эстафетных гонках в Альбервилле, Лиллехамере и Нагано. Также экс-спортсменка имеет четыре бронзовые награды Олимпийских игр, все они были завоёваны в Альбервилле в 1992 году.

Помимо этого, в активе Вяльбе числится семнадцать наград чемпионатов мира разных лет, из них четырнадцать золотых и три — серебряных.

Экс-лыжница является рекордсменом по количеству побед в общем зачете Кубка мира: она пять раз за карьеру становилась лучшей в генеральной классификации.

С 2010 года Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России.