Футбольный клуб «Оренбург» на своей арене принимал «Ростов» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Газовик» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Открыть счёт удалось лишь в концовке первого тайма: за четыре минуты до перерыва полузащитник «Ростова» Матиас Норманн отправил мяч в собственные ворота, благодаря чему «Оренбург» вышел вперёд.

Во втором периоде хозяевам удалось упрочить своё преимущество: на 60-й минуте нападающий «Оренбурга» Артём Галаджан отметился точным ударом. На 90-й минуте гости довели счёт до разгромного: забитый гол занёс себе в актив Григорий Чиркин.

Таким образом, после 24 сыгранных матчей «Оренбург» и «Ростов» занимают шестое и седьмое места соответственно, имея по 35 набранных очков.