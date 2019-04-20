Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В полуфинальном матче россиянин встречался с представителем Сербии Душаном Лайовичем и потерпел поражение в двух сетах со счётом 5:7, 6:1.

Примечательно, что в первом сете Медведев опережал соперника со счётом 5:1, однако не смог сохранить своё преимущество.

Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. За этого время россиянин реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не выполнил ни одного эйса. Лайович дважды подал навылет и сделал три брейка. Оба спортсмена записали на свой счёт по три двойные ошибки.

В финале Лайовичу предстоит встретиться с победителем пары Фабио Фоньини — Рафаэль Надаль.