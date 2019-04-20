Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил московский ЦСКА с победой в финале Кубка Гагарина, а также призвал игроков «Авангарда» не унывать после поражения.

«С победой , армейцы Москвы !!!! ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина !!!!», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме». «Авангард — не унываем !!!!! Все впереди !!!!», — добавил комментатор.

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок Гагарина вчера, 19 апреля. Московские армейцы обыграли омский «Авангард» во всех четырёх матчах серии. Однако заключительная игра получилась для ЦСКА непростой: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи, а вырвать победу смогла лишь в овертайме.

Во время церемонии награждения игроки столичной команды получили медали с ленточками прошлого сезона. «КХЛ 2017/2018», — гласила надпись на ленточках.