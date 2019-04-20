«Манчестер Сити» на своей арене принимал «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол встречи был забит уже на пятой минуте: отличился полузащитник «горожан» Филип Фоден, для которого это взятие ворот стало дебютным в чемпионате Англии. В роли ассистента выступил Серхио Агуэро.

В ходе матча главный арбитр встречи показал игрокам три жёлтые карточки. На 86-й минуте «горчичника» удостоился кенийский полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма. В добавленное время обоюдное предупреждение получили Ян Вертонген и Рахим Стерлинг.

Таким образом, «Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу с 86 очками. «Тоттенхэм» идет на третьем месте, в активе команды 67 очков.