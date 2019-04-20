Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поздравил клуб с 97-летием.

На торжестве по случаю дня рождения команды Кононов отметил, что «Спартак» является самым титулованным и популярным клубом в «России». Тренер подчеркнул, что красно-белых недаром называют народной командой.

«Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно», — заявил Кононов, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер призвал болельщиков посещать матчи «Спартака» и пообещал, что команда сделает всё возможное для победы.

Напомним, в матче 24-го тура «Спартак» на своей арене сыграет с красноярским «Енисеем». Игра будет проходить в воскресенье, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.