Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева согласилась с болельщиков, выразившим мнение по поводу фигуры спортсменки.

На своей странице в «Инстаграме» Медведева опубликовала фотографию со своего выступления на ледовом шоу в Корее. «У Жени такая квадратная фигура», — написала подписчица в комментариях. «Я всегда это говорю», — иронично ответила фигуристка.

Напомним, накануне спортсменка представила публике показательный номер, на который вышла в откровенном костюме ярко розового цвета. Наряд вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков: кто-то поддержал фигуристку, а кто-то, наоборот, подверг резкой критике.

В минувшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России, что позволило ей попасть на чемпионат мира. В Сайтаме фигуристка выступила успешно и завоевала бронзовую награду.