Сборная Швеции по биатлону огласила состав команды, которая будет готовиться к новому сезону.

Список фамилий был опубликован на официальном сайте Федерации биатлона Швеции. В состав мужской команды попал Себастьян Самуэльссон, известный российским болельщикам своими критическими высказываниями в адрес Александра Логинова. Также тренироваться в сборной будут Йеспер Нелин, Турстейн Стенерсен, Пеппе Фемлинг и Мартин Понсилуома.

В женскую команду попали Ханна и Эльвира Эберг, Эмма Нильссон, Мона Брурссон, Линн Перссон и Аннга Магнуссон.

Напомним, в конце минувшего сезона Самуэльссон заявил, что «чистых» спортсменов не волнует национальность тех, кто замешан в допинговых историях. «Не понимаю, почему это всегда связано с вопросом национальности. Чистых спортсменов не беспокоит национальность людей, которые обманывают наш спорт», — сказал Самуэльссон.