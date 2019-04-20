Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова станет гостем телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Об этом сообщает официальный аккаунт «Вечернего Урганта» в «Инстаграме». Отмечаются, что съёмки передачи будут проходить в среду, 24 апреля.

Напомним, ранее в съемках программы Урганта приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка пришла в студию не одна: её сопровождала собака Масару, одетая в платье, повторяющее олимпийский костюм спортсменки.

Также в гостях у Ивана Урганта побывали другие фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная. Они поучаствовали в съемках передачи после того, как заняли весь пьедестал взрослого чемпионата России.