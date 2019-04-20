Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова станет гостем телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Об этом сообщает официальный аккаунт «Вечернего Урганта» в «Инстаграме». Отмечаются, что съёмки передачи будут проходить в среду, 24 апреля.
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Гости недели 🎬 22 – 26 апреля. Дорогие зрители, приглашаем вас на съемки программы "Вечерний Ургант" в телецентр "Останкино", которые пройдут с понедельника по пятницу. Присылайте свои заявки к нам на почту: ✉ welcome.urgantshow@gmail.com или через форму на сайте urgantshow.ru. Обязательно указывайте в теме письма дату съёмок. Как быстро и правильно записаться – смотрите в наших сообществах ВКонтакте и на Facebook. #вечернийургант #останкино #первыйканал
Напомним, ранее в съемках программы Урганта приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка пришла в студию не одна: её сопровождала собака Масару, одетая в платье, повторяющее олимпийский костюм спортсменки.
Также в гостях у Ивана Урганта побывали другие фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная. Они поучаствовали в съемках передачи после того, как заняли весь пьедестал взрослого чемпионата России.