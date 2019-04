View this post on Instagram

Гости недели 🎬 22 – 26 апреля. Дорогие зрители, приглашаем вас на съемки программы "Вечерний Ургант" в телецентр "Останкино", которые пройдут с понедельника по пятницу. Присылайте свои заявки к нам на почту: ✉ welcome.urgantshow@gmail.com или через форму на сайте urgantshow.ru. Обязательно указывайте в теме письма дату съёмок. Как быстро и правильно записаться – смотрите в наших сообществах ВКонтакте и на Facebook. #вечернийургант #останкино #первыйканал