В Сочи на арене «Шайба» завершился второй период хоккейного матча между сборными России и Швейцарии. После сорока минут игры хозяева ведут со счётом 3:0. Матч проходит в рамках Еврочелленджа.

В ходе второго игрового отрезка была заброшена одна шайба: точным броском отметился Владимир Ткачёв.

Напомним, открыть счёт удалось на 9-й минуте встречи: отличился Александр Бурмистров, в роли ассистентов выступили Егор Яковлев и Владимир Ткачев. Спустя десять минут Александр Барабанов удвоил преимущество российской команды, во взятии ворот также поучаствовали Александр Кадейкин и Дамир Жафяров.

В число 25 игроков, вызванных в сборную, попали защитники СКА Артем Зуб и Динар Хафизуллин. Также состав российской команды пополнили форварды Наиль Якупов, Александр Барабанов и Сергей Плотников.

Те хоккеисты, который не попали в заявку на игры со швейцарцами, будут готовиться к следующим матчам на базе в Новогорске. Еврочелледж станет одной из ступеней подготовки команды к чемпионату мира по хоккею в мае 2019 года.