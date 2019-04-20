Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о выборе музыки для короткой программы на сезон 2019/20.

На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фрагмент с тренировки и написала, что программа будет поставлена под произведение «Мегаполис» фортепианного трио Bel Suono. В качестве постановщиков выступят тренер Ангелина Туренко и хореограф Светлана Король.

Ранее Саханович сообщала, что в конце сезона планирует разучивать четверной сальхов.

Напомним, Саханович не была допущена до чемпионата России, который прошёл в Саранске, так как не выполнила критерии отбора на турнир. 28 ноября Саханович выиграла турнир серии ISU Challenger Talliinn Trophy, набрав 202,62. На момент соревнований данный результат был четвёртым среди взрослых российских фигуристок, после Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой, попавших в финал Гран-при, и Евгении Медведевой, которая была третьей на этапе Гран-при в Канаде.