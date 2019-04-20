Бельгийский полузащитник клуба «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил повреждение в матче 35-го тура чемпионата Англии. «Горожане» на своём поле принимали «Тоттенхэм» и одержали победу с минимальным счётом 1:0, однако хавбек не смог доиграть матч до конца.

Де Брёйне получил повреждение ещё в первом тайме: на 38-й минуте бельгиец был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил бразильский полузащитник Фернандиньо.

Бельгиец уже не первый раз получает травмы в текущем сезоне. Из-за повреждений он принял участие лишь в восемнадцати встречах, одиннадцать из которых начал в стартовом составе. На счету полузащитника два гола и две результативные передачи.

После победы «Манчестер Сити» имеет в своём активе 86 очков и возглавляет турнирную таблицу.