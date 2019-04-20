Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии. Спортсменка встречалась с Мартиной Тревизан и выиграла в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты, за это время Потапова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала шесть брейков. На счету Тревизан четыре ошибки на подаче, четыре реализованных брейк-пойнта из десяти и ни одного эйса.

В параллельном матче встречались россиянка Анастасия Павлюченкова и Ясмина Паолине.

Завтра, 21 апреля, Павлюченкова сыграет с Тревизан, а Потапова — с Паолинии.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Душану Лайовичу в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.