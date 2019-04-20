Сборная России по хоккею разгромила команду Швейцарии в матче Еврочелленджа. Игра проходила в Сочи на арене «Шайба» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Открыть счёт удалось на 9-й минуте встречи: отличился Александр Бурмистров, в роли ассистентов выступили Егор Яковлев и Владимир Ткачев. Спустя десять минут Александр Барабанов удвоил преимущество российской команды, во взятии ворот также поучаствовали Александр Кадейкин и Дамир Жафяров.

В ходе второго игрового отрезка была заброшена одна шайба: точным броском отметился Владимир Ткачёв.

В заключительной двадцатиминутке хозяева увеличили преимущество благодаря дублю Ткачёва. Швейцарцы смогли отыграть одну шайбу: отличился Алессио Бертаджия. Российская команда ответила на это ещё одним взятием ворот: автором гола стал игрок СКА Сергей Плотников.