Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей нравятся блюда национальной корейской кухни.

«Мне нравится корейская еда, хоть я и вегетарианка, — сказала Медведева в эфире телеканала KBS. — Вчера поела лапшу, и было очень вкусно. Хотелось бы почаще есть корейскую еду».

Напомним, на данный момент спортсменка выступает в Корее в шоу Ice Fantasia 2019, в рамках которого представила зрителям свой новый номер. Фигуристка появилась на льду в откровенном костюме ярко розового цвета, за который её раскритиковали многие болельщики. Медведева выступает под песню популярной американской певицы Арианы Гранде «7 Rings» из нового альбома Thank U, Next.

В минувшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России, что позволило ей попасть на чемпионат мира. В Сайтаме фигуристка выступила успешно и завоевала бронзовую награду.