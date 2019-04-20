Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что до сих пор считает корейскую группу EXO одной из своих любимых.

«По-прежнему слушаю EXO и очень им признательна, — заявила Медведева. — Их музыка мне сильно помогает в непростые времена, они всегда поднимают настроение — и утром, и вечером, в любом месте».

Напомним, на данный момент спортсменка выступает в Корее в шоу Ice Fantasia 2019, в рамках которого представила зрителям свой новый номер. Фигуристка появилась на льду в откровенном костюме ярко розового цвета, за который её раскритиковали многие болельщики. Медведева выступает под песню популярной американской певицы Арианы Гранде «7 Rings» из нового альбома Thank U, Next.