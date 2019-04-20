В спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге проходит турнир UFC Fight Night 149. В первом поединке встречались Рафаэль Физиев и Магомед Мустафаев.

Победу техническим нокаутом одержал Мустафаев. В первом раунде он попал ударом с ноги с разворота в голову сопернику.

После поединка Мустафаев пояснил, что часто отрабатывал этот удар на спаррингах. «Сейчас видел, что соперник идет на меня и можно его этим ловить», — сказал спортсмен.

Напомним, одним из главных боев вечера должен был стать поединок между бойца полутяжелой весовой категории россиянином Иваном Штырковым и американцем Девином Кларком. Бой отменен из-за того, что Штырков попал в больницу.