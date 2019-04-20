Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Илья Михеев может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард попал в сферу интересов «Вегаса», который ранее усилился игроком петербургского СКА Никитой Гусевым.

В нынешнем сезоне Михеев набрал 45 (23+22) очков по системе «гол плюс пас» в матчах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 20 апреля, хоккеист был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира.

Напомним, ранее сообщалось, что после финала Кубка Гагарина в сборную вызваны игроки ЦСКА вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артём Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин, а также нападающий «Авангарда» Илья Михеев.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Мировой чемпионат пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.