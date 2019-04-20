Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В полуфинале испанец проиграл итальянцу Фабио Фоньини в двух партиях со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. За это время Надаль совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Фоньини одна подача навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

За победу на турнире Фоньини поборется с представителем Сербии Душаном Лайовичем, который в полуфинале одержал верх над россиянином Даниилом Медведевым. Финальный поединок состоится завтра, 21 апреля, и начнётся в 12:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира в Монте-Карло является Рафаель Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори.