Поединок между Александром Яковлевым и Алексом да Силвой на турнире UFC Fight Night 149. Фото: Nevasport/Николай Овсянников

Поединок между Александром Яковлевым и Алексом да Силвой на турнире UFC Fight Night 149. Фото: Nevasport/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге продолжается турнир UFC Fight Night 149. Соревнования проходят в спорткомплексе «Юбилейный», в четвёртом поединке встречались россиянин Александр Яковлев и бразилец Алекс да Силва.

Победу в бое одержал Яковлев, применивший удушающий приём во втором раунде поединка. Для спортсмена эта победа стала первой с января 2016 года.

После окончания боя Яковлев пояснил, что применил приём из вольной борьбы, так как у него есть соответствующая база. «Я видел, что здесь ему клетка мешает, он не мог вправо двигаться. Я взял, получилось», — сказал Яковлев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, одним из главных боев вечера должен был стать поединок между бойца полутяжелой весовой категории россиянином Иваном Штырковым и американцем Девином Кларком. Бой отменен из-за того, что Штырков попал в больницу.