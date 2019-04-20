Российская фигуристка Александра Трусова допустила падение с четверного прыжка во время исполнения своей программы на ледовом шоу «Чемпионы на льду».

Шоу проходит в Краснодаре, Трусова исполнила свою произвольную программу под музыку из кинофильма «Пятый элемент». Фигуристка включила в прокат четверной тулуп, но не смогла приземлить прыжок.

Напомним, главным действующим лицом шоу будет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. После того, как спортсменка одержала победу на чемпионате мира в Сайтаме, спрос на билеты резко увеличился. В связи с этим организаторы приняли решение повторить шоу 21 апреля.

Также в мероприятии примут участие и другие ученики Тутберидзе: Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Алена Косторная, а также дочь тренера Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. В качестве приглашенных гостей на афише значатся Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.