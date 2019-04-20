Главный тренер хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор сообщил, что российский нападающий Андрей Свечников пропустит пятый матч серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

По словам тренера, матч пропустит не только Свечников, но также Ферланд и Мартинук. Бриндамор добавил, что информации о сроках восстановления Свечникова пока нет.

Напомним, 15 апреля, в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли Андрей Свечников подрался с нападающим «Вашингтона«, россиянином Александром Овечкиным. Форвард «Кэпиталс» отправил 19-летнего хоккеиста в нокаут, больше в матче Свечников не выходил. Инцидент произошел в первом периоде матча. «Каролина» выиграла встречу со счетом 5:0 и сократила отставание в серии.

Игрок прошел обследование в больнице, врачи подозревают сотрясение мозга.