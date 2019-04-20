Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав команды на предстоящий матч с «Краснодаром». Игра будет проходить в рамках 24-го тура чемпионата России сегодня, 20 апреля, и начнётся в 21:00.

Место в воротах займет голкипер Андрей Лунёв. С первых минут на поле появятся Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артём Дзюба.

Иванович выйдет на матч с капитанской повязкой.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» проведут матч в экипировке белого цвета, голкипер выйдет на игру в зелёной форме.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 48 очков после 23 туров. В предыдущем матче петербуржцы на своём поле разгромили махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0.

«Краснодар» располагается на третьем месте с 42 набранными очками. Аналогичный показатель имеет московский «Локомотив», идущий вторым.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.